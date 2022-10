Alessandra Mussolini, confessione a luci rosse: "Vuoi vedere che..."

03 ottobre 2022 a

Un'Alessandra Mussolini senza freni quella ospite di Da noi... a ruota libera. Nella puntata andata in onda domenica 2 ottobre su Rai 1, l’ex europarlamentare oggi lontana dalla politica ha ripercorso la sua infanzia. "Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia - ha esordito nello studio di Francesca Fialdini -. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza".

Controverse in passato le sue posizioni, mentre oggi tutte le polemiche sulle cosiddette "tematiche di genere" le liquida così: "Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?", ha chiesto ironica alla conduttrice visibilmente in imbarazzo.

In ogni caso non è la prima volta che l'ex concorrente di Ballando con le Stelle prende posizioni sui temi più attuali. Un anno fa il ddl Zan l'aveva vista in prima linea. Sulla legge contro l'omotransfobia infatti si pronunciava così: "Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo, esistono ancora". E per rimarcare ancor di più la sua battaglia, la Mussolini aveva pubblicato diverse foto con la scritta "ddl Zan" sul palmo della mano.