Domenica In, Venier terrorizzata da Romina Power: "Non fate il suo nome"

Nervi tesi a Domenica In. Nella puntata in onda su Rai 1 il 2 ottobre, Mara Venier è stata costretta a interrompere Loredana Lecciso. "Non dobbiamo nominarla altrimenti ci querelano - ha detto la padrona di casa all'ospite che aveva citato Romina Power, ex del compagno Al Bano Carrisi -. Non si nomina proprio, poi vediamo". Incredula, la Lecciso ha deciso di proseguire senza citare la cantante. Poi però è stata la Venier a spiegare ai telespettatori quanto stava accadendo: "Preferisco non nominare Romina perché – posso dirlo pubblicamente – siamo stati diffidati dal fare il suo nome per cui cercheremo di evitare questo".

Un annuncio che non ha spiazzato solo l'ospite. Tra la conduttrice e la Power, si sa, c'è sempre stato un forte legame e la notizia non può che prendere tutti in contropiede. A cercare di indagare sull'accaduto, ci ha pensato TvBlog. È suo il retroscena che spiega il dietro le quinte di Domenica In. "Tutto questo sarebbe nato nella giornata di ieri, quando sarebbe stato inviato ad un alto dirigente Rai da parte di Romina Power un messaggio in cui lei avrebbe chiesto che la partecipazione di Loredana Lecciso nella quarta puntata di Domenica in, non fosse un pretesto per parlare di lei, dei suoi figli, del suo lavoro e della tournee con Albano".

La Power, stando a quanto avrebbero riferito fonti certe, non voleva finire in mezzo ai racconti della Lecciso tanto da "chiedere alla tv pubblica di informarla preventivamente sui contenuti della partecipazione di Loredana Lecciso al programma". Una nota che la conduttrice non avrebbe preso benissimo. A farlo pensare al pubblico, la chiosa: "Tranquilla Romina, e tanti auguri di buon compleanno Cara". Che qualcosa si sia davvero incrinato? Chissà.