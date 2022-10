Le Iene, Belen sconvolge: pizzo e trasparenze, a giacca aperta

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

a

a

C'è Belen Rodriguez a Le iene. L'argentina è ancora una volta alla conduzione del programma insieme a Teo Mammucari. I telespettatori notano un look da urlo per Belen: capelli tagliati e outfit da urlo. Insomma, inutile negare che è in gran forma. La vicinanza a Stefano De Martino, con un amore che ancora una volta rifiorisce, convince tutti. Ma c'è una novità: Belen in veste di inviata a Le iene: realizza uno speciale servizio sul tema della dismorfofobia, una particolare condizione che crea nelle persone eccessive preoccupazioni su difetti corporei inesistenti o insignificanti.

"La sorella di Zingaretti e le mascherine": Le Iene, il documento esclusivo: trema il Pd

L'argentina per realizzarlo incontra esperti e persone che ne soffrono. Buona la prima, verrebbe da dire. Insomma, l'esordio da giornalista va benissimo. E Belen convince tutti. Ma andiamo all'outfit: giacca e pantalone bianco candido, con un top con inserti in pizzo in bella vista. Tutto firmato Ermanno Scervino. E poi gioielli firmati Cartier. A corredo di tutto un paio di scarpe con tacco nere lucide di Ninanilou.





Belen inviata delle Iene, nuovo look: guarda il video

Belen ha mandato un messaggio alle donne dell'Iran, dove è montata la protesta contro il regime che ha ucciso una ragazza solo perché non ha indossato il velo in modo corretto. Belen ha deciso di tagliare una ciocca di capelli in diretta ed ha lanciato la campagna #ienedonnevitalibertà. Tra l'altro insieme a lei hanno partecipato anche Bianca Atzei, Nina Zilli, Claudia Gerini e Laura Torrisi.