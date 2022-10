Tagadà, Michele Santoro-choc: "Si stanno riarmando". Nel cuore della Ue...

05 ottobre 2022 a

a

a

Si parla della gravissima situazione internazionale da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 5 ottobre, tra crisi del gas, guerra in Ucraina e nucleare, e Michele Santoro dice che "l'idea che la Germania si stia riarmando e voglia andare per conto suo sta avvenendo. E così tutta l'Europa del Nord. Nei prossimi mesi rispetto al nostro debito, l'Europa del Nord porrà dei limiti molto pesanti. La prima cosa che dovremmo fare, come dice il Papa, è fermare la guerra".

Qui l'intervento di Michele Santoro a Tagadà

"Olocausto atomico, Italia colpita": Russia, la mappa che terrorizza il mondo

"Se noi non fermiamo la guerra ci sarà qualche speculazione sulle bollette ma il problema di fondo è la guerra. Anche l'approvvigionamento alternativo di fonti alternative ha dei costi. Bisognerebbe spiegarlo agli italiani. Per noi la Russia era essenziale per mantenerci competitivi ora questo rapporto che si rompe con la Russia dove ci porterà?", si chiede Santoro. E poi, "stiamo tornando al carbone in maniera massiccia quando i ghiacciai si stanno sciogliendo". "Il problema è", conclude il giornalista, "quale mondo noi immaginiamo nel dopoguerra. Cosa vogliamo fare? Costruire una cortina tra noi e tutto l'Est di cui fa parte la Russia? Secondo me se andiamo in quella direzione saranno solo disastri".