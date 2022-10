La vita in diretta, Milly Carlucci sbaglia il cognome: "Con noi..."

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

Inizia Ballando con le stelle. Tutto pronto per la prima puntata, che andrà in onda domani sera, sabato 8 ottobre. Tante le novità: in studio arriva la vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan (che però chiama Mantovani, questa gaffe fa subito il giro della Rete). Il conduttore Rai, scomparso nel 2016, è stato concorrente nella prima edizione del 2005. Per questo motivo Milly decide di omaggiarlo.

La conduttrice, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, spiega: “Fabrizio Frizzi ha dato il calcio d’inizio a Ballando. Vogliamo ricordare che è stato proprio lui a dare il calcio d’inizio a questo programma”. Domani sera con la Mantovan si tornerà a ricordare Frizzi, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Un vero galantuomo, che sapeva divertirsi e far divertire. Un conduttore amato dalle maestranze, dai truccatori, registi, dalle sarte: da tutti. “Carlotta ci porterà tutto questo”, conclude Milly.

Milly Carlucci ha poi annunciato che Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira quest’anno avranno un compito speciale, ossia la possibilità di riportare in gara, una volta a testa nel corso di tutta l’edizione, due coppie eliminate (una ciascuno ovviamente): "Alla fine di ogni puntata, quando scopriremo la coppia eliminata, Sara e Simone potranno decidere se lasciare che la coppia esca dalla gara o se riammetterla".