L'Aria che Tira, "eh no cara Pina...": dalla Merlino volano urla per una frase

07 ottobre 2022 a

a

a

A L'Aria Che Tira scontro accesissimo tra Pina Picierno e Fabio Dragoni sul caro energia. I due duellano sul costo dell'energia e sul peso delle bollette sulle tasche degli iatliani. Come è noto negli ultimi mesi dobbiamo fare i conti con la batosta sull'energia ma anche con la batosta dell'inflazione che sta letteralmente divorando il nostro potere di acquisto. Il dibattito tra la Picierno e Dragoni si accende in pochi secondi ma è l'analisi che fa Dragoni a scatenare la dem.

"Giù dalla cattedra": lo schiaffo della Merlino alla francese che odia Giorgia Meloni

E così la Picierno affonda il colpo: "La tua è una analisi confusa, non ha citato nemmeno Putin!". Parole chiarissime che hanno immediatamente allarmato Myrta Merlino che temeva la reazione di Dragoni. E puntualmente la replica è arrivata, durissima: "Cara Pina stavo facendo cronaca! Ascolti!".

"Bello schifo": gli insulti di Barbacetto a Berlusconi in diretta tv

A fatica la conduttrice ha provato a far tornare il sereno tra i due ospiti ma con scarsi risultati. Solo dopo qualche minuto le acque si sono calmate e di fatto il dibattito è proseguito senza ulteriori scossoni. Il tema delle bollette si intreccia molto con quello della guerra in Ucraina e spesso gli animi si accendono. Soprattutto in tv...