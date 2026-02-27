Paolo Berizzi, fuoco amico su Pina Picierno: vietato parlare con FdI

Un vaccino per Paolo Berizzi. Ma anche per Luca Bottura. Il giornalista di Repubblica e il comico tuttofare. Inseguono “i fasci”, il primo per querelarli e per spillare quattrini- ma non sempre gli va bene - il secondo per semplice sfottò. Ma si distraggono e se la prendono con la solita compagna che non sopportano però. Il virus non passa. La loro vittima è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, bullizzata per aver osato rispondere alla domanda che radio Atreju ha posto a lei e a Carlo Fidanza. Un dibattito a due con un conduttore, tra opposti, come è normale che avvenga in una democrazia. Tutto questo è esploso qualche giorno fa e all’attacco di Berizzi la Picierno ha risposto come si deve. Meno arrabbiata, probabilmente, con Bottura, che pure l’ha tirata lunga con un video: una tirata d’orecchie e poi basta.

Poi, la botta più grave, con il cronista di Repubblica noncurante del fatto che intanto la parlamentare europea del Pd viaggiava verso Kiev - da dove è appena tornata - e magari non intendeva continuare il battibecco con il cronista del “giornale amico “.

Ma Berizzi ha insistito lo stesso. In maniera abbastanza stravagante, con un ulteriore tweet per non lasciare l’ultima parola alla sua nuova rivale: come un eroe, «Picierno, noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945 (Pajetta). Ma non è cosa per lei. Lei continui così, che i fascisti la applaudono e solidarizzano. La lascio a Fidanza, Montaruli, Donzelli, Nordio e i fasci israeliani. Troverà braccia aperte, anzi, tese». Parla di fascismo e non sa che cosa è la democrazia, che cosa significa confronto. Almeno Bottura l’ha sfottuta parlando di “simpatia” mentre picchiava.