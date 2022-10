Non è l'Arena, "rischio-blackout": Giletti spaventa l'Italia

08 ottobre 2022 a

Manca ormai poco più di un giorno alla nuova, attesissima, puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Una puntata destinata a fare rumore, polemica e ascolti clamorosi: ospiti in esclusiva ecco Wanna Marchi e Stefania Nobile, le due ex teleimbonitrici tornate al centro delle cronache per la recente serie Netflix, Wanna, dedicata alla loro storia. Una serie che ha segnato ascolti record.

Giletti ha anche presentato la puntata con un breve video, come fa di consueto, in cui si è mostrato con camicia blu sbottonata e occhiali da sole con lente azzurrina. Già, sarà uno spettacolo.

Ma a Non è l'Arena non ci saranno soltanto Wanna Marchi e la figlia, Stefania Nobile. Insomma, non sarà certo una puntata monografica. Oltre alla loro storia, troverà come sempre spazio l'attualità. La redazione di Giletti fa sapere che verrà dedicato un lungo approfondimento alla situazione politica interna, con il governo in formazione. Dunque un focus sulla situazione internazionale, la guerra e le sue conseguenze: tra gli ospiti Alessandro Sallusti, direttore di Libero, Paolo Mieli e Gad Lerner.

E ancora, si parlerà della crisi energetica con un focus sul drammatico caro-bollette. A Non è l'Arena ci si chiederà che inverno ci aspetta: sarà un Natale senza luci e al freddo per il rischio blackout? Insomma, scenari spaventosi. Infine, un focus sul reddito di cittadinanza, tema divisivo per definizione e tornato centrale per la sbandierata volontà del nascente governo di rivederlo in profondità. Questo il menù, non resta che attendere.