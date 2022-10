Che tempo che fa, Burioni positivo al Covid: "Il vaccino protegge poco ma..."

10 ottobre 2022 a

"Febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White": Roberto Burioni rivela di essere positivo al Covid mentre è in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il virologo ha spiegato di avere preso tutte le misure necessarie a evitare il peggio: "Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave".

"Dobbiamo prendere atto di una cosa - ha proseguito l'esperto - lo scenario è completamente cambiato da quello dello scorso anno con l'arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e la variante Omicron 5 poi, che io mi sono molto probabilmente preso". Burioni ha sottolineato che "il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall'infezione, mentre lo aveva fino alla variante Delta e quindi aveva un senso renderlo obbligatorio per i sanitari e il Green Pass". Poi ha preso in considerazione il suo stesso caso: "Io sono l'esempio di come il vaccino non protegga contro l'infezione. Il vaccino è efficace nell'evitare conseguenze molto gravi".

Ecco perché secondo lui è inutile ricorrere a regole rigide: "Non possiamo in questo momento pensare a nuovi lockdown, alla chiusura delle scuole, dobbiamo accettare che questo virus circoli". Nonostante questo, però, è sempre bene fare attenzione: "La legge dice che oggi le mascherine non sono obbligatorie, ma dice anche che posso tenere aperta la mia decappottabile quando piove. Però io non lo faccio. Dobbiamo agire con il buonsenso, usare la mascherina quando siamo in zone affollate, al chiuso come in un teatro, in un cinema, in un treno". Positiva anche Filippa Lagerback, presenza fissa del talk di Rai 3. In collegamento da casa ha detto: "Ahimé sono risultata positiva, è un Covid svedese, arrivato con la valigia della mamma. Sono raffreddata, ho avuto un po' di febbre. Bisogna stare attenti".