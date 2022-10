Scherzi a Parte, Flavia Vento massacrata: "Più falso che non si può"

Francesco Fredella 10 ottobre 2022 a

Flavia Vento nel mirino di Scherzi a parte. Non è la prima volta che accade, ma la showgirl ci casca in pieno. E qualcuno in rete parla di un vero e proprio "product placement" nel corso del programma di Enrico Papi: Deliveroo, l'azienda che si occupa delle consegne, è protagonista.



Ma cosa accade? In pratica l'ex valletta di Teo Mammucari, tempo fa, aveva chattato con un account convinta che fosse quello di Tom Cruise. E poi la grande delusione dopo aver scoperto che si trattava di ben altro. Stavolta Scherzi a Parte ci ha messo il carico da cento, anzi da mille. La produzione convince Flavia Vento che il suo idolo Tom Cruise avesse bisogno di farsi consegnare una pizza nella sua grande villa sul lago di Como. La showgirl, però, va in tilt e scoppia di allegria. Così la Vento si traveste da rider e con la divisa da Deliveroo parte all’avventura per consegnare la pizza a Tom Cruise. Ma non trova l'attore americano, al suo posto c'è un omonimo un narcotrafficante sudamericano, Tommaso Cruz. La showgirl capisce di essere in pericolo. E urla. Alla fine le viene detto di Scherzi a parte e il pubblico, in quel momento, scoppia a ridere. Poi alla fine dello scherzo in studio entrano decine e decine di rider di Derliveroo per consegnare le pizze al pubblico. E sui social la Vento è stata letteralmente massacrata: "Scherzo leggermente finto e lo capirebbe pure Flavia Vento. #scherziaparte", e ancora: "Ma che davero? Lo scherzo di Flavia falso che più falso non si può #ScherziaParte".