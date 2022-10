Wanna Marchi: "Quando ti ho visto piangere", aneddoto-choc su Giletti

10 ottobre 2022 a

a

a

Lo aveva definito un "porcone" però poi Wanna Marchi da Massimo Giletti, a Non è l'arena, su La7, ci è andata. Ieri sera 9 ottobre, la ex teleimbonitrice si è presentata in studio con la figlia Stefania Nobile e ha subito detto al conduttore: "Ti sei riscattato quando tu sei venuto a Milano e ci siamo incontrati, te lo ricordi? Ti sei riscattato perché io ti raccontati un episodio che avevo vissuto quando ero in carcere e tu avevi le lacrime agli occhi", ricorda Wanna Marchi. "Quando ho visto questo ho pensato non è la persona cattiva che pensavo...".

Qui il botta e risposta tra Wanna Marchi e Massimo Giletti a Non è l'arena

Quindi, continua a raccontare la Marchi, "sono venuta qui e non avevo la voce. Capii che eri una persona sensibile e dolce". E Giletti conclude sottolineando che "poi ha scontato..." la sua pena, "nove anni e mezzo", urla Wanna.

"Ecco con quanti soldi campo": Wanna Marchi si scatena contro Giletti | Video

A metà degli anni 2000 Wanna Marchi ricopriva di insulti il conduttore di Non è l'Arena. "Assieme all'altro porcone, Massimo Giletti, quello che fa il programma su Rai 1 la domenica pomeriggio, che sembra un prete mancato, è una roba terrificante. È una persona terribile, falso come Giuda. Con quegli occhi, sempre così, sembra un pretino... anche lui quante ne ha dette di cose su Wanna Marchi. Ma quante. E pensare che se lui vuole un po' di audience nel suo programma, che tanto non lo guarderebbe nessuno mai, chi lo guarda questo qua, deve tirare fuori Wanna Marchi".