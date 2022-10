Striscia la notizia, la frase 'rubata' a Berlusconi: "Guardando in faccia la Meloni..."

10 ottobre 2022 a

Le anticipazioni di Striscia la Notizia sono tutte in salsa politica, con la satira dello storico tg di Canale 5 che non risparmia mai nessuno. Innanzitutto Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono partiti dalla notizia del giorno: “Stamattina i nuovi parlamentari si sono presentati a Palazzo Madama e a Montecitorio per i primi adempimenti, molte persone si sono accalcate per vederli”.

“Hanno detto bravi, approfittate - ha ironizzato l’attore napoletano - con tutte le assenze che fanno in Parlamento molti di questi o li vedi oggi o non li vedi più, è un’esclusiva”. Poi i due conduttori di Striscia la Notizia sono passati al centrodestra, e più precisamente al vertice che si è tenuto ad Arcore tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un appuntamento non decisivo, ma per fare il punto sulla formazione del nuovo governo. “Berlusconi ha incontrato la Meloni ieri - ha dichiarato Siani - e ha detto: ‘Io e lei ci siamo guardati in faccia e ho capito che Giorgia non ha più bisogno dei miei consigli: usiamo già lo stesso fondotinta e lo stesso fard, sui rimmel abbiamo gusti diversi”.

Infine Siani ha fatto ironia anche sul Pd, che è un po’ come sparare sulla croce rossa in questo momento: “Enrico Letta ha sempre detto che sarebbe partito per la Francia, ma ha comunicato che ha deciso di rimanere. Letta non è più partito, ma uno dei suoi gli ha detto: ‘ma perché, il Pd è un partito?’”.