Dritto e Rovescio, Del Debbio spacca-share: chi porta in studio (proprio oggi)

Tutto pronto per la prossima puntata di Dritto e Rovescio, il programma senza troppi filtri e fronzoli condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La puntata in questione è quella che andrà in onda nella serata di oggi, giovedì 13 ottobre. Una puntata profondamente politica, nel giorno dell'attesissimo via al voto per le presidenze di Camera e Senato, su cui il centrodestra dopo lunghe e a tratti difficoltose trattative avrebbe trovato la quadra.

E tra gli ospiti di Del Debbio, ecco un nome pesante, soprattutto in un giorno come questo: a Dritto e Rovescio ci sarà infatti Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia e fedelissimo di Giorgia Meloni. Insomma, uno che saprà snocciolare interessanti analisi e retroscena al termine di una giornata che, comunque vada, sarà molto intensa.

Dunque, nella puntata di Dritto e Rovescio, archiviata la lunga parentesi relativa alle sfide che attendono il nuovo Parlamento, si passerà al caro-bollette e alla crisi energetica, altra emergenza a cui il nascente esecutivo è chiamato a rispondere in tempi rapidissimi. Dunque si passerà al conflitto tra Ucraina e Russia in senso stretto: cosa accade al fronte? Quali le prospettive della battaglia? E ancora, poi Del Debbio tornerà alla politica: focus sul reddito di cittadinanza. Come verrà trasformato? Resterà? Infine, un'analisi sui diritti della comunità LGBTQ+ in Italia. La redazione di Dritto e Rovescio segnala in fine tutti gli ospiti: oltre a Donezelli, Matteo Ricci, Alessandro Cattaneo, Isabella Tovaglieri, Ettore Licheri, Giuliano Granato e Diana De Marchi.