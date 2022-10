PiazzaPulita, Formigli senza vergogna: chi porta in studio nel giorno del Senato

13 ottobre 2022 a

Stasera, giovedì 13 ottobre, in prima serata su La7 torna il talk show più schierato a sinistra della televisione italiana. Si tratta ovviamente di PiazzaPulita, con Corrado Formigli che non si smentisce mai, neanche nel giorno dell’insediamento dei nuovi eletti. “La destra sovranista prende il Parlamento”, si legge nelle anticipazioni: almeno non l’hanno definita fascista o post-fascista…

L’orientamento di Formigli è però palese, tanto è vero che nel giorno dell’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato non è previsto neanche un esponente del centrodestra nella trasmissione di La7. In una puntata in cui si parlerà di politica italiana, ma anche di crisi energetica e di recessione alle porte e della nuova escalation di Vladimir Putin in Ucraina, da Formigli non interverrà nemmeno un esponente della nuova maggioranza. Tra gli ospiti annunciati ci sono invece la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, i giornalisti Giovanni Floris ed Ezio Mauro, il direttore di Domino Dario Fabbri, Chiara Appendino (M5S) e Carlo Cottarelli (PD).

A proposito dell’elezione di La Russa, questa è avvenuta col giallo: Forza Italia ha scelto la scheda bianca per mandare un segnale a Giorgia Meloni, ma La Russa ha comunque ottenuto 116 voti (1 in più di quelli a disposizione del centrodestra), segno che ci sono stati “franchi tiratori al contrario”, con almeno 17 preferenze che sono state espresse dall’opposizione.