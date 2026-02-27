Libero logo
PiazzaPulita, FdI inchioda Formigli: "Censura il sondaggio favorevole al Sì"

di Andrea Carrabinovenerdì 27 febbraio 2026
2' di lettura

Cose strane in quel di Piazzapulita. Non siamo a Hawkins - la cittadina americana che fa da ambientazione alla serie "Stranger Things" -, dove una comunità è sconvolta dalla sparizione del piccolo Will Byers. Ma su La7: nello studio di Corrado Formigli è sparito un cartello elettorale. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione, Renato Mannheimer stava affrontando il tema referendum sulla giustizia. Ma un imprevisto ha scosso gli ospiti in studio.

"Abbiamo chiesto anche se fosse obbligatorio il voto, se non fosse permesso di astenersi cosa voterebbero gli italiani. In questo caso abbiamo trovato, è il prossimo cartello, un incremento dei 'Sì'...", stava spiegato il sondaggista. "L'hanno tolto questo... questo cartello non c'è", lo ha interrotto Formigli. "Allora non dovevo...", l'imbarazzo di Mannheimer. "Vabbè - è corso ai ripari il conduttore - allora se tutti andassero a votare, allora vincerebbe il 'Sì'. Se fossero obbligati a votare". E in studio, Italo bocchino si è lasciato andare a una fragorosa risata. 

Piazzapulita, Bocchino gela Formigli: "Meloni non cade nella trappola"

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, si è tornati a parl...

Com'era prevedibile, il curioso episodio andato in onda su La7 non è sfuggito all'occhio vigile di Fratelli d'Italia, che su X ha commentato: "A Piazzapulita succedono magie curiose: spariscono i cartelli che danno in vantaggio il 'Sì' al referendum sulla giustizia. Non è censura, vero Formigli? È soltanto selezione editoriale utile alla propaganda contro il Governo. Per fortuna la realtà, fuori dai salotti di sinistra, non passa per i tagli di regia".


 

