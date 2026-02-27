PiazzaPulita, FdI inchioda Formigli: "Censura il sondaggio favorevole al Sì"

Cose strane in quel di Piazzapulita. Non siamo a Hawkins - la cittadina americana che fa da ambientazione alla serie "Stranger Things" -, dove una comunità è sconvolta dalla sparizione del piccolo Will Byers. Ma su La7: nello studio di Corrado Formigli è sparito un cartello elettorale. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione, Renato Mannheimer stava affrontando il tema referendum sulla giustizia. Ma un imprevisto ha scosso gli ospiti in studio.

"Abbiamo chiesto anche se fosse obbligatorio il voto, se non fosse permesso di astenersi cosa voterebbero gli italiani. In questo caso abbiamo trovato, è il prossimo cartello, un incremento dei 'Sì'...", stava spiegato il sondaggista. "L'hanno tolto questo... questo cartello non c'è", lo ha interrotto Formigli. "Allora non dovevo...", l'imbarazzo di Mannheimer. "Vabbè - è corso ai ripari il conduttore - allora se tutti andassero a votare, allora vincerebbe il 'Sì'. Se fossero obbligati a votare". E in studio, Italo bocchino si è lasciato andare a una fragorosa risata.