Milo Infante sbrocca: "Cambiamo titolo", lo sfregio di Diaco in diretta

Milo Infante sempre più stizzito per i ritardi accumulati dalla sua trasmissione, Ore 14, a causa di Pierluigi Diaco. Quest’ultimo continua a occupare lo spazio del collega per lanci promozionali di BellaMa’, che però continua a essere un flop nonché un vero e proprio caso dalle parti di viale Mazzini. “Ben ritrovati ai telespettatori che avranno avuto la pazienza di aspettarci”, ha esordito Infante una volta ricevuta la linea.

“Oggi cominciamo alle 14.14, potrebbe essere davvero il nuovo titolo della trasmissione - ha ironizzato - domani speriamo di iniziare al nostro orario”. Infante ha tutte le ragioni di essere infastidito: non solo è costretto a cominciare più tardi del previsto, ma risulta anche danneggiato a livelli di ascolti (e i suoi sono soddisfacenti, attorno al 5%) nel tentativo di aiutare Diaco. Per quest’ultimo le cose si stanno mettendo sempre peggio: il suo programma sul confronto generazionale è stato stroncato dalla stampa del settore, ma soprattutto stenta a fare ascolti.

Spesso è infatti sotto il 3% di share, lontano anche dai numeri che già non erano soddisfacenti del tanto criticato Detto Fatto di Bianca Guaccero. Inoltre non gioca a favore di Diaco il fatto che siano stati svelati dal Foglio i guadagni del giornalista: 1.560 euro a puntata, per un totale di 163 puntate…