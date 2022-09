Bella Ma', Diaco e Carmen Russo cadono: il "Tuca a Tuca" finisce male

23 settembre 2022 a

Scivolone a Bella Ma', il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Durante la diretta di venerdì 23 settembre, il conduttore è volato per terra con Carmen Russo, sua ospite. Tutta colpa di un ballo. La ballerina ha infatti insegnato a un gruppo di giovanissimi il "Tuca Tuca". E chi meglio di Diaco poteva scendere in pista?

Così la Russo ha coinvolto il conduttore nel ballo: tutto stava filando liscio fino a quando un casqué all'improvviso ha preso contropiede il conduttore. I due sono caduti senza farsi del male, ma scatenando solo tante risate in studio e non. In ogni caso Diaco si è subito rialzato assicurandosi che l'ospite non si fosse fatta: "Carmen - ha gridato -, ti sei fatta male?". "No, no - ha replicato lei -, sto bene".

Carmen ha approfittato della sua ospitata per smentire la crisi con il marito: "Ormai sono abituata a queste notizie che escono per sorprendere il pubblico – ha spiegato -. Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Ovviamente non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni". Insomma, rumors allontanati.