PiazzaPulita, Floris scatenato: "Sono questi qui": attacco a La Russa e Fontana

13 ottobre 2022 a

a

a

Giovanni Floris attacca a testa bassa Ignazio la Russa e il candidato della Lega alla presidenza di Montecitorio, Lorenzo Fontana. Il conduttore di Di Martedì, ospite su La7 a PiazzaPulita afferma: "Questa nuova maggioranza che sta arrivando in Parlamento si presenta così e ci dice che ha come rappresentati Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, noi siamo questi". A questo punto interviene Formigli per rincarare la dose: "Ricordiamo che domani si vota per Fontana, molto vicino al mondo cattolico", manco fosse una colpa.

"Potrebbe dire oi, oi, oi": la sceneggiata di Parenzo contro Giorgia Meloni | Video

Floris poi continua: "Questa maggioranza dovrà risolvere i problemi del Paese, dall'economia alle bollette e dovrà sconfessare ciò che è in questo momento. Cercano un ministro dell'Economia che sia l'opposto dei valori su cui si fonda la maggioranza".

"Lo fa da anni". Crosetto contro Lucia Annunziata: la vergogna su Rai 3 | Guarda

Insomma Floris prova a mettere in discussione la tenuta del centrodestra e usa la solita retorica di sinistra. La stessa usata da Letta in campagna elettorale: avversario nel mirino e il solito ritornello sul "fascismo", "fiamma" e "negazione dei diritti". Il plotone schierato da Formigli è di quelli delle grandi occasioni, con Floris c'è anche Ezio Mauro a riversare giudizi a base d'odio sul centrodestra. Insomma lo scontro tra i cronisti vicini alla sinistra e il governo che deve ancora giurare prosegue. Ne vedremo delle belle...