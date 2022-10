Mara Venier, clamorosa gaffe: "Non dovevo dirlo!", un caso diplomatico

Francesco Fredella 14 ottobre 2022 a

Mara Venier è cintura nera di ascolti. Da sempre la sua Domenica in vola. Ora, però, combina una gaffe sui social, dove è sempre molto spontanea. “Ecco qua, siamo in una roulotte pronti per girare il secondo giorno di pubblicità di Poste italiane”, dice. “Possiamo dirlo? Regia di Ferzan Ozpetec, l’abbiamo detta, non dovevamo dirlo! L’abbiamo detta”. Subito dopo si rende conto della gaffe: non avrebbe dovuto parlare dello spot di Poste italiane che è ancora in fase di realizzazione.

“Grazie Ferzan, è stato un onore lavorare con te”, dice ancora la regina della domenica. I suoi video sui social sono da anni virali. Mara viene ripresa, spesso a tradimento, da suo marito Nicola Carraro. Ama cucinare e fare le faccende domestiche, ancora una volta è la più amata dagli italiani per questa sua normalità. Che la rende unica.

Intanto, tra due giorni tornerà al timone del programma del pomeriggio che fa compagnia agli italiani. Sarà confermato anche per il prossimo anno? Mistero. Lei non ne parla, del resto è ancora presto, ma sembra che abbia avuto molte altre proposte di lavoro. Che sarebbero al vaglio. Se la Venier dovesse lasciare Domenica in la Rai perderebbe una colonna portante del palinsesto. Zia Mara è una delle conduttrici più amate di sempre: il suo programma, che ospita personaggi di rilievo di ogni tipo, va fortissimo.