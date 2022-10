Domenica In, Venier tocca proprio lì Biagio Antonacci: "Stai messo bene"

09 ottobre 2022 a

a

a

Mara Venier fuori controllo. Nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 il 9 ottobre, la conduttrice si lascia andare. Complice l'ospitata di Biagio Antonacci. Il cantante e la Venier erano uno vicino all'altro in piedi mentre al telefono c'era Vincenzo Mollica che esaltava le doti dell'artista. Fin qui nulla di strano, se non fosse che a un certo punto la conduttrice e Antonacci si sono abbracciati.

"Diffidata". Mara Venier blocca tutto: panico in Rai, il nome che non doveva fare

La Venier ha messo le mani sul fianco del cantante, sottolineando quanto fosse magro. Poi però la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, che ha scatenato l'ilarità del pubblico. La Venier ha infatti notato il fisico dell'artista mentre Antonacci le domandava: "Hai sentito il sedere?". La Venier non se l'è fatto ripetere due volte e ha palpato i glutei dell'ospite: "Sì, ho sentito! Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!".

"Smettila di rompermi". Asia Argento impensabile: Venier sotto-choc

Immediata la risata in studio. Poi il cantante ha parlato del nuovo singolo Seria, un brano accompagnato da un videoclip in cui ha recitato Federica Pellegrini. "Federica è serissima. È andata oltre. L’ho quasi ingannata, perché le ho detto che avrei voluto farle delle foto, mi piace fotografare. Avrei voluto fare foto a un’icona dello sport. Le ho chiesto se mentre la fotografavo avrei potuto fare dei video, lei è stata felicissima. Prima di vederci le ho chiesto se volesse ascoltare la canzone e lei ha detto di no, perché le mie canzoni le piacciono e quindi pensate la fiducia totale che ha avuto in me". Solo dopo dunque la Pellegrini ha capito di essere nel filmato.