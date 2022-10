Propaganda Live, il foglio di Berlusconi che nessuno ha notato: "I suoi..."

15 ottobre 2022 a

È la settimana dei "pizzini", inutile negarlo. I fogli di Silvio Berlusconi in Senato hanno fatto discutere parecchio. Le macchine fotografiche dei report presenti a palazzo Madama nel giorno dell'elezione di Ignazio La Russa hanno immortalato due fogli.

Nel primo c'era una sorta di lista dei ministri di Forza Italia da portare probabilmente sul tavolo delle trattative con la Meloni, nel secondo foglio, quello che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico, è quello con i giudizi severi su Giorgia Meloni di cui vi abbiamo parlato in questi giorni. Ma adesso spunta un terzo foglio che nessuno ha notato e riguarda, molto probabilmente, il voto in Senato per l'elezione di La Russa.

Come è noto, il presidente del Senato è stato eletto senza i voti di Forza Italia e con il supporto di 17 preferenze espresse da senatori delle opposizioni. Ma Berlusconi nel foglio mostrato da Propaganda Live ha appuntato su un foglio alcune parole proprio durante lo spoglio delle schede. Nel pizzino è possibile vedere le parole "Renzi, i suoi" e "i senatori a vita". A quanto pare potrebbe essere un indizio di chi avrebbe votato, nel garn segreto dell'urna, per La Russa. Insomma la penna di Berlusconi in quelle ore convulse di palazzo Madama è stata sempre attiva e ha prodotto tre "liste" che hanno fatto parecchio discutere. E a quanto pare gli strascichi di quanto accaduto al Senato potrebbero arrivare fino alle consultazioni del Colle.