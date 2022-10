Berlusconi e Meloni, "l'ho sfondata". Striscia la notizia, "la frase rubata"

15 ottobre 2022 a

La giornata in Parlamento è stata caldissima e a Striscia la notizia non possono farla passare liscia ai protagonisti della politica italiana. Alessandro Siani, conduttore insieme a Vanessa Incontrada del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, apre il suo monologo mazzolando Enrico Letta, che per la presidenza della Camera ha candidato Maria Cecilia Guerra: "Ma come si fa? Ma come si fa? - ripete sconcertato il comico napoletano - In un momento come questo tu proponi la Guerra? Questo era il momento, che ne so, di Speranza... Già me lo immagino: vota la Guerra, vota la Guerra... L'unico che ci è cascato è stato De Luca: 'Mi sono rimasti due lanciafiamme, ve li vendo, prezzo buono'".

Alla fine è stato eletto il leghista Lorenzo Fontana, ma l'agenda di giornata è stata dominata dagli strascichi, clamorosi, dello scontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sull'elezione di Ignazio La Russa al Senato. Le telecamere di Palazzo Madama hanno intercettato il foglietto in cui il leader di Forza Italia ha scritto a chiare lettere cosa pensa del comportamento dell'alleata: 1 Supponente, 2 prepotente, 3 arrogante, 4 offensivo". E c'era anche un quinto punto, poi cancellato con la penna: ridicolo. "Ha detto Berlusconi: questi sono stagli gli scritti, ma all'orale l'ho sfondata!".



"La Meloni? L'ho sfondata". Guarda il video di Siani a Striscia la notizia



"Poi gli hanno chiesto: 'Presidente, e questi altri numeri che stanno qua sotto? 338...'. 'No, questo è il numero di una senatrice nuova, una cosa mia privata che sto gestendo...'. A quel punto Gasparri gli ha detto: 'Presidente, ma lei tiene sempre la stessa testa?'. 'No, ho fatto color castano'. 'Ma presidente, lei deve essere all'altezza!'. 'Eh, ho messo pure il tacco 12!'".