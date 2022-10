Sondaggio Youtrend, la supermedia: "Effetto Meloni", chi crolla

15 ottobre 2022 a

La Supermedia dei sondaggi inizia a registrare "l'effetto Meloni". Alessandra Sardoni, a Omnibus su La7, introduce così l'ultimo aggiornamento di Youtrend sulle tendenze politiche post-voto. Escluso, per ovvie ragioni, il riflesso di quanto accaduto in aula a Montecitorio per l'elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa. In questo senso, è tutto da vedere se le conseguenze saranno positive per Forza Italia (la Meloni ha vinto strategicamente la sua battaglia contro Silvio Berlusconi) o negative, con l'impasse del centrodestra a riverberarsi sul principale partito della coalizione.

Per ora, però, FdI registra solo successi. Secondo Lorenzo Pregliasco di Youtrend le prime rilevazioni fatte dopo il voto "sembrano amplificare alcuno segnali visti il 25 settembre". E così si segnala "un avvicinamento ulteriore del M5s al Pd, è il dato più forte". Il Movimento di Giuseppe Conte è a un passo dai dem: 16,7% (+1,3% in meno di tre settimane) contro 18% (-1.1% per il partito di Enrico Letta). "Questo testimonia la confusione nel campo dell'opposizione, che non ha un partito egemone nemmeno in Parlamento, con l'ottantina di rappresentanti del M5s e il centinaio dei democratici", sottolinea Pregliasco.





"Effetto Meloni": sondaggio supermedia Youtrend, guarda il video di Omnibus





Al vertice, però, si allarga la forbice con Fratelli d'Italia, oggi dato al 26,7% (un ulteriore +0,7% rispetto al già trionfale giorno delle urne). Movimenti importanti anche nelle posizioni "fuori dal podio". La Lega perde lo 0,7% e scende all'8,1%, una dinamica che Pregliasco definisce come "una erosione" mentre il Terzo Polo di Calenda e Renzi rosicchia qualcosa, lo 0,1%, e sale al 7,9%. Di contro, cala Forza Italia tornata sotto l'8%: il 25 settembre gli azzurri erano dati all'8,1%, oggi sarebbero al 7,8%, 0,3 punti in meno.