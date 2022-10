Otto e Mezzo, Caracciolo: "Scissione FI? Non è da escludere"

19 ottobre 2022 a

Lucio Caracciolo non usa giri di parole. Il direttore di Limes, ospite a Otto e Mezzo, parla del futuro del governo Meloni dopo l'ultimo audio rubato del cav in cui l'ex premier parla di Zelensky con toni durissimi. Caracciolo già guarda avanti e fa una profeiza particolare sulla sopravvivenza dell'esecutivo che giurerà probabilmente tra sabato e domenica: "A mio avviso le parole di Berlusconi pesano come un macigno. Ma la cosa più grave sono gli applausi dei parlamentari alle parole del Cavaliere che sottolineano la presenza di certe opinioni che non sono circoscritte solo al leader azzurro".

E qui arriva la profezia: "Credo che sia probabile una smembramento di Forza Italia, una scissione. E a quel punto credo che molti parlamentari saranno proni a entrare in maggioranza". Insomma Caracciolo affaccia l'ipotesi di un rimescolamento delle carte in tavola con l'ingresso di parlamentari fuoriusciti da Forza Italia ma anche di altri parlamentari delle opposizioni nelle fila della maggioranza.

"Le posizioni della Meloni sono molto chiare e di fatto la sua fermezza nel sostenere l'Ucraina potrebbe attrarre altri parlamentari", ha concluso Caracciolo.