Striscia la Notizia, com'è conciata Alessandra Mussolini: beccata così

Torna la seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, i "Nuovi Mostri". A trionfare questa volta è Teo Mammuccari, uno dei giudici di Tu sì que vales, la trasmissione del sabato sera di Canale 5. Il conduttore e comico è stato "costretto" a fare un numero da acrobata. L'esibizione, però, lo ha lasciato letteralmente impietrito. "Al primo posto a Tu si que vales Mammuccari in versione acrobata", annuncia Vanessa Incontrada nel servizio. A quel punto il conduttore si mette sulle spalle di un concorrente, che lo fa volteggiare velocemente, tra le urla disperate di Mammuccari e le risate dei colleghi.

A completare il podio i ragazzi de Il Collegio al secondo posto e Alessandra Mussolini al terzo. Quest'ultima è finita nel mirino del tg satirico per la sua esibizione a Tale e quale Show, su Rai 1, nei panni di Lady Gaga. "Ma è stonatissima - commenta la Incontrada nel servizio -. Mussolini ha fatto un omaggio alla cantante. Lady Gaga invece gliela farà pagare".

I Nuovi Mostri di Striscia la Notizia, il video

Sul secondo gradino del podio la trasmissione Il Collegio, in particolare "il consueto rito del taglio dei capelli". I ragazzi si lasciano andare a commenti disperati: "Mi sento male, non me li fare corti". Alessandro Siani nel servizio commenta: "Se li sono tagliati tra di loro, del resto gli alunni devono imparare da soli a darsi una regolata".