Verissimo, Orlando in lacrime per il marito: "Bisogna avere il coraggio di..."

"È un momento complicato perché il mio matrimonio purtroppo, dopo quasi quindici anni insieme, ha avuto una crisi": Stefania Orlando a cuore aperto da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La showgirl ed ex gieffina ha parlato delle difficoltà dell'ultimo periodo, legate soprattutto alla fine della relazione con Simone Gianlorenzi. "Abbiamo deciso insieme di darci spazio. Purtroppo succede quando si cammina insieme per tanto tempo. Abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, pieno di amore, sostegno, rispetto“, ha spiegato la Orlando.

La showgirl ha spiegato che la scelta è stata difficile: "Non è stato facile. Una storia così lunga e così bella... se continui ostinatamente ad andare avanti in un rapporto, rischi di rovinare quello che c’è stato. Dovevamo mettere un punto“. Pare che qualche sintomo di crisi si sia manifestato già diverso tempo fa, a seguito delle difficoltà vissute dalla Orlando dopo essere stata nella casa del GfVip.

"Bisogna avere il coraggio di lasciare andare le cose", ha detto l'ospite della Toffanin trattenendo le lacrime. Parlando delle motivazioni alla base della rottura, la Orlando ha spiegato: "Non ci sono terze persone. Semplicemente, a un certo punto, evidentemente si cresce insieme, ma poi si hanno esigenze diverse". In ogni caso, i suoi progetti per il futuro sono chiari: "Non aspetto nulla, io vado avanti per la mia strada, sto riprendendo la mia vita in mano”.