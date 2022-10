Jordan Gray, il comico si spoglia e suona con il pene: choc in tv

23 ottobre 2022 a

a

a

È polemica su Channel 4. Qui, si è esibito Jordan Gray. Peccato però che nel revival del canale Friday Night Live, il comico transgender si sia spogliato completamente in diretta per poi suonare la tastiera del pianoforte con il suo pene. Inutile dire che la performance ha subito sollevato il putiferio. Tra i primi a commentare su Twitter, l'autrice Helen Joyce, famosa per la sua battaglia ai diritti transgender, che ha bollato il momento come "un crimine sessuale commesso davanti alle telecamere. Mentre gli idioti urlano e applaudono".

Incidente hard per Camilla Cabello in tv: la camicia si apre, nuda in diretta. Il video fa il giro del mondo | Guarda

Ma la Joyce è in buona compagnia: "Non vedevo l'ora di guardare Friday Night Live, un momento clou della nostra adolescenza. Sempre uno spettacolo incostante, ma questa è la prima volta che mi sono sentita insultata dal programma... insultata come donna. Canzone vile e misogina sputata addosso a una donna", tuona un utente.

Elodie nuda? Dago-bomba: "Perché mostri le chiappe". Body-scema e smandrappata, foto (e accuse) esplosive | Guarda

Nonostante l'intento di Channel 4 fosse quello di "risuscitare" uno dei programmi iconici degli anni '80, l'effetto è stato l'esatto contrario. Molti infatti hanno puntato il dito contro la rete definendo quella di Gray una prestazione di pessimo gusto. Al punto che in tantissimi spettatori hanno già chiesto la sospensione della trasmissione come "sanzione" a quanto accaduto.