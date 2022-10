Striscia la Notizia, chi fa irruzione in studio: Antonio Ricci sconvolto?

Francesco Fredella 25 ottobre 2022 a





Incredibile. A Striscia la Notizia arrivano - o meglio, ritornano - Ficarra e Picone. I comici erano stati conduttori del tiggì satirico di Canale 5 per molti anni e poi, all'improvviso, hanno detto stop. Si sono presi una pausa dalle telecamere ed hanno lasciato Striscia, la storica creatura di Antonio Ricci.

Dopo quell'addio non sono mancate tante indiscrezioni sul motivo del passo indietro. Nessuna rottura con Antonio Ricci: i due, nella serata di lunedì 24 ottobre, sono tornati per un saluto facendo irruzione in studio durante la conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari. “Chiedo scusa al pubblico”, hanno detto due conduttori. “Mi corre l’obbligo di chiedere scusa al pubblico per la volgarità di aver portato Picone”, hanno continuato. “Io già lo sento dalla musica quando gli viene di poetare”, ha aggiunto ironico Ficarra. E poi Picone ha detto a Friscia: “Sei l’unico che mi capisce”.

I due comici siciliani hanno parlato poi di Striscia la notizia dicendo: “Esperienza che ci ha arricchito”. I due hanno parlato anche nuovo film, dal titolo “La stranezza”, che li vede protagonisti insieme a Toni Servillo e che uscirà al cinema giovedì. E non è mancata una clip sui loro errori raccolti sul set. “E’ un film meraviglioso. Un’esperienza umana e professionale che ci ha arricchito e di cui siamo orgogliosi”, hanno detto.