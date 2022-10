Striscia, bomba privatissima sulla Ferilli: "Non il suo compagno, ma..."

27 ottobre 2022 a

Lo scanner-test di Striscia la Notizia non risparmia nessuno, neanche Sabrina Ferilli che è un’autorità nel mondo dello spettacolo italiano. All’interno della rubrica Fatti e rifatti stavolta è toccato proprio all’attrice essere sottoposta all’attenzione del computer, che ha riscontrato alcuni presunti ritocchini al viso.

“Donna di grandissimo fascino - è l’esordio del servizio che ha ripercorso alcune tappe della carriera della Ferilli, ovviamente in chiave ironica - ha fatto innamorare moltissimi uomini, ma solo uno le ha fatto tremare le gambe: non è il compagno ma Giovannino (un personaggio di Tu si que vales, ndr). Sabrina ha passato anni e anni sulle copertine dei giornali ma l’abbiamo beccata anche sotto le ‘copertine’ (mostrano il siparietto a letto con Francesco Totti). Tifosa sfegatata della Roma, quando la Magica ha vinto lo scudetto nel 2001 non sembrava molto attaccata alla maglia, visto che se l’è tolta”.

“Donna altruista - prosegue Striscia - sensibile, anche se qualcuno veniva attratto dal décolleté generoso più che dall’animo. Ma vediamo oggi cosa rileva sul suo viso il nostro scanner-test: occhi e zigomi hanno attirato l’attenzione del computer, con gli zigomi che sembrano lievitati. La Feriali detta le mode: questo riempimento degli zigomi è diventato il ritocchino più richiesto dalle donne”.