Striscia la Notizia, "vuoi il cu***?": Clerici, pazzesca frase rubata in diretta

Antonella Clerici si guadagna il secondo posto della rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. Nella puntata di martedì 25 ottobre la conduttrice Rai è ospite di Alessandro Cattelan nello studio di Stasera c'è Cattelan. Qui ecco che la Clerici si lascia andare a diversi doppi sensi. "Vuoi il cu**?", chiede Cattelan mentre taglia il salame. "Il cu**", scoppia in una risata l'ospite mentre il conduttore le ricorda che "tutti lo vogliono, alle grigliate la gente si picchia per avere quella parte lì, la migliore". Ma la Clerici non riesce a concludere un discorso che subito torna ai doppi sensi: "Ma poi con il salame...". Insomma, l'intervista inizia nel migliore dei modi.

Ma la Clerici non è nuova a queste "gaffe". Qualche settimana fa, durante un gioco di È sempre mezzogiorno, Antonella dava una serie di cinque indizi. Alcuni di questi avevano suscitato l’ilarità del pubblico e della stessa conduttrice: "Inizia con la C…È un problema quando sono amari"; "Possono essere lisce o pelose" e "In America piace lungo". Anche in questo caso il tg satirico di Antonio Ricci l'aveva premiata.

