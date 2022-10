Anna Tatangelo, "a colpi di lingua": questa roba in studio, che imbarazzo

29 ottobre 2022 a

Scene imbarazzanti a Stasera tutto è possibile, lo show comico di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Anna Tatangelo, fasciata in una aderentissima tutina nera, deve riconoscere oggetti misteriosi utilizzando solamente la sua... lingua. C'è abbastanza materiale, ovviamente, per finire in gran carriera nella classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia, che raggruppa il meglio del peggio della tv italiana dell'ultima settimana.

Lady Tata è piantata in mezzo allo studio, immobile e bendata. De Martino le porge ad altezza bocca gli oggetti da riconoscere. Si comincia con un pennello, ma la cantante ciociara ex moglie di Gigi D'Alessio non pare troppo a suo agio. Nonostante diversi colpi di lingua, le papille non centrano il bersaglio.

Il gioco si fa sempre più duro e a tratti disgustoso. De Martino fa avvicinare in silenzio Biagio Izzo, che pone il suo naso ad altezza di lingua. La Tatangelo, ignara di quel che ha di fronte, inizia a leccare titubante. Quindi una smorfia di disgusto e il compagno di Belen Rodriguez, sadicamente, le scioglie la benda. La scena che si presenta davanti agli occhi di Anna è oggettivamente rivoltante. Ma quando si tratta di spettacolo, tutto fa brodo. E in studio e a casa si ride di gusto.