Non è l'Arena, schiaffo di Giletti a Formigli: chi porta in studio

29 ottobre 2022 a

a

a

Massimo Giletti si prepara a una nuova puntata di Non è l'Arena. Il programma di La7 andrà in onda domenica 30 ottobre e non senza colpi di scena. In studio infatti ci sarà Guido Crosetto, neo ministro della Difesa, da giorni al centro della polemica dopo che Corrado Formigli ha tirato in ballo un eventuale conflitto di interessi. Il motivo? Crosetto ha lavorato per Leonardo. E neppure la spiegazione ("ero lì come advisor in quanto presidente dell'Aiad") è bastata a PiazzaPulita.

"Mio marito guarda dal carcere. E...". Giletti, drammatiche minacce in diretta | Video

Per questo non è escluso che negli studi di Giletti il co-fondatore di Fratelli d'Italia possa dire la sua e replicare alle accuse per la prima volta. D'altronde tra lui e Formigli non scorre buon sangue. Ma la puntata non dimenticherà l'attualità con Clemente Mastella, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Peter Gomez e Sandra Amurri. Oltre ai classici dibattiti, particolare attenzione verrà data all’inchiesta delle scorse settimane sul "Palazzo della camorra".

"Ti sparo in faccia". Giletti, fuorionda choc da Napoli: l'orrore | Video

A Napoli, un intero edificio in centro, è nelle mani della malavita. Qui la maggior parte degli inquilini sono abusivi da oltre vent’anni. Oltre all'inviato sul campo, il conduttore si collegherà con il consigliere regionale Francesco Borrelli. "Non daremo mai tregua ai criminali che occupano le case altrui per darle ai fedelissimi dei clan", diceva la settimana scorsa il consigliere.