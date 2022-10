PiazzaPulita, Nunzia De Girolamo mai vista così: cosa ha fatto

Claudio Brigliadori 30 ottobre 2022 a

a

a

Come lotta, Nunzia De Girolamo. Leonessa pronta ad azzannare ora Laura Boldrini, ora Emiliano Fittipaldi, ora pure Corrado Formigli. L'ex ministra scatena l'inferno a Piazzapulita, su La7. Le bastano poche parole per smontare le tesi della Boldrini sul governo maschilista del centrodestra: «Ma la Meloni è una donna!». Talmente lapalissiano che l'ex presidenta, persa tra articoli e desinenze, può solo abbozzare: «Ma fossi in lei sarei molto orgogliosa di rivendicare il mio femminile».

"Tu fai Ballando...", "Zotico maschilista": Fittipaldi la insulta, De Girolamo lo annienta | Video

Surreale, quasi come quando Formigli stoppa la sua ospite colpevole di aver chiesto a Laura «cosa ha fatto in tanti anni di governo, illegittimo direi, del centrosinistra». «Non diciamo stupidaggini. In questi vent'anni ha governato chiunque questo Paese, a partire da Forza Italia e Berlusconi, passando per Lega e Movimento 5 Stelle. Hanno governato tutti». Vietato anche criticare il "clima" in studio contro il neo-ministro Crosetto. La De Girolamo si dice «disgustata» da «un processo basato su pregiudizi senza fatti concreti». E Formigli perde ancora la calma: «Allora adesso mi fai parlare, io sono il conduttore di questa trasmissione e parlo io». Secondo le più elementari regole dei talk nordcoreani.

"Qui comando io": la frase su Crosetto fa impazzire Formigli, la sceneggiata

L'apice della serata arriva con Fittipaldi, che difende l'assalto del suo giornale, Domani, a Crosetto: «È fare i giornalisti. Evidentemente tu non l'hai mai fatto in vita tua, hai fatto altre cose, hai fatto politica, hai fatto Ballando con le stelle e adesso devi imparare a fare giornalismo». Sbam. Nunzia fa una smorfia e contrattacca: «Non essere così zotico, non essere così maschilista. E quel riferimento a Ballando... Possiamo fare richiamo anche a cose che hai fatto tu, un po' infondate». Purtroppo Formigli ferma la rissa proprio sul più bello. Sarà un caso.