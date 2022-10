Italia Sì, Eleonora Giorgi cade in diretta: urla e panico in studio

29 ottobre 2022 a

Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv, mentre faceva il suo ingresso nello studio di Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1. Dopo la presentazione del conduttore, l'attrice si è avvicinata al centro dello studio ma ha perso quasi subito l'equilibrio, probabilmente per un gradino non visto, e quindi è caduta in avanti. La Giorgi ha urlato ed è finita faccia a terra.

Per fortuna, però, l'attrice ha evitato l'impatto del viso contro il pavimento grazie all'utilizzo delle mani. Il pubblico presente in studio ha avuto una reazione di choc e spavento. Alcuni sono apparsi visibilmente preoccupati per la violenza della caduta. A quel punto Liorni ha subito raggiunto Eleonora Giorgi, che però è riuscita a rilazarsi da sola con grande rapidità. E ha rassicurato tutti dicendo di stare bene: “Non mi sono fatta niente!”.

Liorni, allora, ha detto: “Si è tirata su velocissimamente, come se nulla fosse accaduto”. “Non l’ho visto", ha spiegato l'attrice, riferendosi al gradino. Poi ha aggiunto: "Ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata. Beh, poi è divertente… Adesso i figli mi sfotteranno stasera, perché lo metteranno su Instagram! Mi diranno: ‘Mamma, non ti si può mai lasciare da sola’. Scusatemi per l’incidente”.