Domenica In, "durante la sigla...": Mara Venier sconcertata

Un inizio di puntata un po' strano per Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Il motivo? La sigla. Mentre la conduttrice stava dando il benvenuto agli spettatori sulle note di "Come vorrei" dei Ricchi e Poveri, la musica si è interrotta all’improvviso per far spazio alla sigla di Domenica In. Un'interruzione piuttosto brusca che ha creato non poca confusione tra gli spettatori, pronti a immergersi in un’atmosfera intima per ricordare Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri scomparso di recente.

Nonostante questo, però, la puntata è poi andata avanti senza problemi. La prima parte della puntata di oggi è stata dedicata al ricordo di Gatti. La notizia della sua morte ha scioccato tutti gli appassionati della musica italiana e non solo. D’altronde i Ricchi e Poveri sono un gruppo famosissimo in tutto il mondo e ora la band ha perso uno dei suoi membri. Ospite in studio la moglie dell'artista, che ha detto: “Sono venuta da sola perché voglio mettermi alla prova e far vedere a me stessa che ce la faccio, ma mi rendo conto di aver sbagliato”.

Mara Venier ha descritto il suo amico Franco Gatti come “un uomo buono, gentile, un uomo vero, un artista che non se la tirava”. Poi si è cambiato tono. E si è fatto spazio ai protagonisti di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. Infine il mondo del cinema rappresentato da Michele Placido, Toni Servillo e tanti altri ospiti.