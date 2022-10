Che tempo che fa, il plotone rosso mai visto: fango sulla Meloni

31 ottobre 2022 a

a

a

A Che tempo Che fa va in onda l'assedio a Giorgia Meloni. Dopo venti minuti di intervista ad Aboubakar Soumahoro, che ha attaccato la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, la "valletta" di Fabio Fazio, Filippa Lagerback è intervenuta e ha annunciato: "E adesso continuiamo a parlare di attualità". Quindi il conduttore presenta Marco Damilano, Giovanni Floris, Boeri, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari. Insomma, un bel plotone di sinistra e altri trenta minuti di accuse alla Meloni.

"Ma stai zitto": Sgarbi asfalta in 5 secondi la studentessa della Sapienza

"L'antifascismo è un patrimonio di un paese che non è solo il paese dell'estrema sinistra, come vorrebbe far credere Ignazio La Russa", attacca Damilano. "Il fascismo grazie al cielo, grazie ai Partigiani, grazie a chi ha lottato nella Resistenza italiana, lo abbiamo superato", aggiunge quindi la Cuzzocrea. "L'antifascismo non capisco perchè debba essere superato, è quello che anima la nostra democrazia".

"Loro no". Meloni, il diktat agli alleati sui sottosegretari: cosa è cambiato

Insomma, si parla solo di fascismo e antifascismo. E ci si mette anche il direttore de La Repubblica: "Il presidente del Consiglio italiano che sceglie di non ricordare la nascita della dittatura più brutale della nostra storia contemporanea è una cosa che credo abbia colpito tutti gli italiani. È stata una mancanza di rispetto per la Costituzione Repubblicana", chiosa Molinari.