Giletti, "mostra il volto per la prima volta": chi porta in studio

Novità in arrivo per Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l’Arena torna su La7 con un doppio appuntamento. L’occasione? Un approfondimento sulla criminalità organizzata dal titolo "Fantasmi di mafia". La puntata andrà in onda sabato 5 novembre alle 21.15. Qui – si legge nell’anticipazione – Giletti intervisterà "Gaspare Mutolo che oggi decide di uscire da buio e mostrare per la prima volta il suo volta in tv. Il feroce killer di Cosa Nostra e autista di Totò Riina poi collaboratore di giustizia, si racconterà".

Ma non è tutto, perché il giornalista tornerà a parlare di Matteo Messina Danaro il mafioso più ricercato con "una rivelazione choc" di Salvatore Baiardo, persona di fiducia dei fratelli Graviano. Confessione che potrebbe aprire nuovi scenari. Nella lunga intervista a Giletti, Mutolo, ex mafioso palermitano autore di 20 omicidi e complice di altri 70, ripercorrerà la sua vita prima e dopo la collaborazione con la giustizia.

L’ex mafioso decise di cambiare vita il primo luglio del 1992. Le sue rivelazioni hanno contribuito a raccontare le dinamiche interne a Cosa Nostra ma anche a fare luce su chi ha tradito lo Stato. A concedere a Giletti l’esclusiva anche Baiardo, gelataio piemontese che gestiva la latitanza dei Graviano.