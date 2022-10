Non è l'Arena, Sgarbi asfalta la studentessa della Sapienza: "Stai zitto"

31 ottobre 2022 a

Vittorio Sgarbi ha avuto un botta e risposta piuttosto acceso con una studentessa de La Sapienza a Non è l'Arena su La7. "Capezzone non ha parlato. Il dato oggettivo è questo", ha detto il critico d'arte riferendosi a un convegno organizzato da Azione universitaria, che ha scatenato delle proteste poi sfociate in scontri con la polizia. "Il convegno si è svolto...", è intervenuta allora una studentessa collegata con la trasmissione. "Stai zitto, sto parlando io", l'ha interrotta Sgarbi. Ma lei lo ha subito corretto: "Sono donna, stai zitta...".

"Il convegno non c'è stato, lo avete bloccato voi. La polizia non l'ha chiamata la Meloni ma la vostra rettrice", ha continuato a quel punto Sgarbi. Ma la giovane ha insistito: "Il convegno si è svolto". "No, no, no, non hanno parlato", ha detto lo storico dell'arte con una certa enfasi. "Gli unici convegni che non fanno fare sono quelli sui curdi, sulla Palestina, sull'educazione sessuale, tutte cose di cui la destra non si occupa", è intervenuto un altro studente.

Sgarbi, poi, ha perso la pazienza e si è rivolto direttamente a Giletti: "Ma questi parlano sempre? A te risulta che Capezzone abbia parlato?". "A me risulta che il convegno sia andato avanti, ma credo che Capezzone non abbia potuto parlare", ha chiosato il conduttore.