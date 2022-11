Non è l'Arena, Giletti scuote La Sapienza: "Tu non sei democratico"

01 novembre 2022 a

"Vi faccio una domanda provocatoria: se domani arrivasse Putin in Università a propagandare la sua idea di Russia, voi lo fareste parlare?": uno studente de La Sapienza lo ha chiesto a Massimo Giletti e ai suoi ospiti a Non è l'Arena su La7. Ne è nato un botta e risposta piuttosto acceso. Sullo sfondo il convegno organizzato dall'associazione Azione Universitaria, che ha scatenato proteste poi sfociate in scontri con la polizia. Rispondendo alla domanda dello studente, il conduttore ha detto: "Certo che lo farei parlare, perché no? Qual è il problema?".

"Ah quindi la legittimazione della propaganda...", ha replicato il giovane. "Anche se è lontano mille miglia da quello che penso, la democrazia italiana si diversifica da quella russa, che si chiama democratura e impedisce di parlare", ha continuato Giletti, spiegando le motivazioni della sua risposta.

"Non è questione di democrazia mi dispiace", ha insistito lo studente. "Allora non sei democratico - ha controbattuto Giletti - perché la democrazia è confronto. Allora emerge che non sei democratico...". "La democrazia è confronto ma non era l'aula magna di un teatro, era un luogo del sapere, un'università", ha chiosato un'altra studentessa in collegamento con il talk.