Ore 14, Milo Infante costretto a intervenire: "Prendo e vado via"

Francesco Fredella 03 novembre 2022 a

a

a

Colpi di scena e fuoriprogramma. Tutto in diretta a Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai2. Va in onda un vero battibecco tra il conduttore ed un suo ospite Sebastiano Visintin, marito della sfortunata Liliana Resinovich che è morta nei mesi scorsi in circostanze ancora non chiare. Infante indaga e chiede all’uomo spiegazioni su alcune dichiarazioni su altri personaggi che gravitano intorno a questa storia.

“Sono buffonate che non mi devi far sentire. Io vorrei essere con voi e chiacchierare, non ho bisogno di giustificare niente a nessuno… altrimenti prendo e vado via. Le cose venute fuori saranno cavoli nostri?”, dice l’uomo. Che gela il conduttore. Ma Infante, senza troppi giri di parole, puntualizza: “Lo faccio anche a sua tutela. Se una persona in una trasmissione televisiva, Bruzzone e Frazzita mi posso venire in aiuto quando vogliono, dice una cosa falsa è obbligo della trasmissione dire, se è falso, ‘Noi vi diciamo che quello che ha detto ieri Claudio non è mai avvenuto”. Poi aggiunge: “Lo faccio anche a sua tutela.” Ma dopo alcuni attimi di tensione, tutto torna nella norma e nella tranquillità.

Il piccolo battibecco con Sebastiano Visintin finisce su molti siti e sui social, sempre pronti a riprendere quello che accade in diretta. Infante, poi, prosegue con il programma e si occupa anche della morte misteriosa di Liliana Resinovich, senzatetto vittima di un brutale pestaggio avvenuto il 31 ottobre. Si parla anche del giallo di Castel Bolognese con la morte del cacciatore. Tra gli ospiti c’è anche la criminologa Roberta Bruzzone, che non fa parte del cast di “Ballando con le stelle”.