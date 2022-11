Domenica In, Bonolis massacra la Rai: "Almeno era pulito", gelo dalla Venier

06 novembre 2022 a

Uno show, assoluto, quello di Paolo Bonolis a Domenica In. Già, è proprio lui, volto di punta Mediaset, uno dei super-ospiti di Mara Venier nella puntata del contenitore pomeridiano in onda su Rai 1. E Bonolis, come sempre, dà spettacolo. Sin dal principio. Incontenibile.

"Si è avvicinata con un'evidente carica ormonale...", afferma rivolgendosi alla conduttrice. E la Venier: "Trasporto!". Insomma, trasporto, mica carica ormonale.

Ma siamo soltanto all'inizio. Perché infatti, questo, per Bonolis è un ritorno: in Rai ha condotto sia Domenica In sia Affari Tuoi. E infatti svela: "Mi hanno dato lo stesso camerino di quando ho fatto Domenica In e Affari Tuoi", il riferimento ovviamente era al camerino in cui si era appena cambiato. E la Venier domanda: "Ti sei emozionato?". "No, però era tenuto pulito...", afferma sibillino. Insomma, ai suoi tempi i camerini Rai forse non erano così puliti.

E ancora, c'è tempo e modo per un'altra strepitosa risposta. "Cosa vuoi dire a chi parla della tua vita privata?". "Fatevi i ca*** vostri", risponde un incontenibile Bonolis.