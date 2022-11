Fagnani, cannonata a Ilaria D'Amico? "Per il rispetto del pubblico..."

07 novembre 2022 a

Cancellata la puntata del giovedì di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, che resterà in onda il martedì e il mercoledì. Lo anticipa Davide Maggio, che azzarda anche una spiegazione, che trova più di un fondamento: a fare da traino il giovedì a Belve, da due settimane, c'è Ilaria D'Amico con il talk Che c'è di nuovo. Ma le cose, non funzionano...

Infatti la D'Amico ha fatto poco più del 2% di share alla prima puntata, per poi scivolare sotto al 2% la seconda, con pesanti ripercussioni per Belve, di cui fa il traino. Inoltre, la trasmissione della Fagnani, che il giovedì iniziava alle 23.45, da che c'è Che c'è di nuovo è iniziata sempre dopo la mezzanotte.

Una serie di ragioni che avrebbe spinto la Rai a modificare il palinsesto. A confermare la cancellazione della puntata del giovedì, anche la stessa Fagnani, su Twitter, laddove ha cinguettato: "Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti". Parole che sembrano nascondere anche un pizzico di polemica, in verità, seppur molto velata e composta. La puntata del martedì infatti inizia alle 23.40, mentre quella del mercoledì alle 23.05.