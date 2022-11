Quarta Repubblica, Sallusti asfalta Cecilia Strada: "Ong? Tu dov'eri?"

08 novembre 2022 a

Alessandro Sallusti non le manda a dire. Il direttore di Libero, ospite a Quarta Repubblica, ha voluto mettere le cose in chiaro sul caso delle navi Ong che stanno assaltando i nostri porti. Come è noto il Viminale e il governo stanno cercando di mettere un freno agli sbarchi sulle nostre coste cercando di dare un ordine al caos dei porti aperti lasciato dall'ex ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Opsite del talk show condotto da Nicola Porro, Sallusti ribatte a Cecilia Strada, paladina delle Ong e tifosa della politica degli sbarchi senza sosta. La Strada punta subito il dito contro il governo: "A me importa che il mio Paese rispetti i diritti umani di queste persone". La frase è un siluro buonista contro il governo. La Strada ovviamente ignora l'assistenza che l'esecutivo ha garantito ai naufraghi a bordo dell'Humanity 1 e delle altre navi Ong. Ma tant'è.

E così Sallusti la fulmina con una frase che di fatto smaschera l'ipocrisia della sinistra davanti alla gestione della crisi migratoria: "Mi chiedo dov'era Cicilia Starda quando la Lamorgese ha fermato quattro Ong. Il problema non sono gli immigrati ma il problema si chiama Giorgia Meloni!".

Insomma il fronte buonista usa in modo strumentale i migranti che si trovano a bordo delle navi Ong per colpire l'esecutivo. Dopo la sterile battaglia sul provvedimento anti-rave, ora è il turno delle Ong. Ogni pretesto viene usato per cercare di rimediare alla sonora sconfitta della sinistra del 25 settembre. Ma con scarsi risultati...