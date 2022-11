Gerry Scotti, "potevano farlo": frase velenosa, nel mirino i vertici Mediaset

09 novembre 2022 a

Stop forzato per Caduta Libera. Il programma condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5 subirà una breve pausa per dar spazio al mondiale di calcio in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Una decisione che il conduttore non avrebbe preso benissimo. "Stando a quanto ci risulta - scrive Davide Maggio -, il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset".

Sebbene le partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta su Rai 1, anche il Biscione ha dovuto adeguarsi modificando il palinsesto. E Scotti avrebbe mostrato tutto il suo disappunto nella puntata di lunedì 7 novembre. In uno dei giochi la risposta corretta era "La Ruota Mundial", uno spin-off del gioco La Ruota della Fortuna. Ecco allora servita la frecciata: "C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo […] Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno Una Casa nella Prateria".

Intanto il conduttore continuerà a registrare le nuove puntate del programma. Puntate che dovrebbero andare in onda solo nella primavera del 2023. Motivo per cui Gerry Scotti sarebbe parecchio contrariato dalla decisione di Mediaset.