Striscia la Notizia, sparizioni misteriose in Rai: una scoperta clamorosa

Pinuccio torna a occuparsi della Rai a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. Questa volta l'inviato del canale inventato "Rai Scoglio 24" si occupa di presunte sparizioni misteriose di opere d’arte e pezzi di design dalle sedi della tv di Stato. In particolare, sarebbero oltre 120 i capolavori che non si trovano più. Tra questi, come fa sapere Striscia, ci sarebbero anche dipinti di De Chirico e Guttuso e opere di design di Gio Ponti.

Ma non è tutto: Pinuccio ha scoperto anche che mancherebbero all’appello scenografie storiche, come quella creata da Mario Ceroli per Orizzonti della Scienza e della Tecnica, programma trasmesso dalla Rai tra il 1966 e il 1973. L’inviato del tg satirico lo avrebbe ritrovato in una libreria di Venezia. "La Rai l’ha venduta? L’ha regalata?", si chiede Pinuccio. Altro punto di domanda ruiguarderebbe poi un plastico firmato da De Chirico per la stessa trasmissione.

"Scenografie, dipinti e sculture di artisti importanti, dopo essere state usate, venivano regalate ad amici compiacenti o addirittura vendute - questo quanto rivelato a Pinuccio da un ex lavoratore del reparto scenografie della Rai -. Ricordo ancora un personaggio che quando diventò responsabile della scenografia Rai cominciò a cambiare auto in continuazione e a comprare appartamenti".