Tagadà, Udo Gumpel lascia lo studio: la frase che lo fa impazzire

Sono bastate poche frasi per far infuriare Udo Gumpel a Tagadà, il talk show del pomeriggio di La7. Al centro del dibattito c'è ovviamente il caso delle navi Ong che scaricano in Italia centinaia di immigrati. Come è noto il nostro Paese con il governo Meloni sta cercando di dare una stretta agli arrivi nei nostri porti. E a quanto pare questo nuovo orientamento dell'esecutivo italiano non è gradito dal giornalista tedesco che, ospite in collegamento, attacca l'Italia affermando che dovrebbe far sbarcare tutti i migranti a bordo delle navi Ong.

Parole che però non hanno convinto Francesco Paolo Sisto di Forza Italia che ha espresso un concetto piuttosto chiaro: "L'Italia in questo momento è un sacco da boxe sul fronte immigrazione. Capisco che Gumpel è tedesco e che difende gli interessi di Berlino, ma qui si sta chiedendo all'Europa di farsi carico del peso di questo flusso di migranti che in modo incessante arriva in Italia".

A questo punto Gumpeli si infuria: "Non voglio ascoltare certe bugie!". Subito dopo stacca il collegamento e abbandona la trasmissione. Una reazione davvero inaspettata che ha lasciato gli altri ospiti in studio senza parole. Evidentemente le parole contro la Germania che lascia sola l'Italia davanti al dramma dell'immigrazione di massa ha fatto perdere le staffe al cronista teutonico.