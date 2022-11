Ong, Toni Capuozzo: "Mossa maldestra", cosa ha sbagliato il governo

12 novembre 2022 a

Toni Capuozzo ha fatto un bilancio sulla crisi migranti e sulle tensioni crescenti sull’asse Italia-Francia. Prima di dargli la parola, Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete4, ha ricordato l’ultima novità legata a questa questione: Italia, Malta, Cipro e Grecia hanno scritto all’Unione europea per esprimere delusione sulla ricollocazione dei migranti, definendo increscioso il mancato rispetto degli accordi e condannando l’operato delle ong.

“Come in tutte le guerre credo che stiano perdendo tutti - ha esordito Capuozzo - sia la Francia che l’Italia stanno usando molto la questione per letture interne. Credo che nessuno in questa storia abbia la coscienza pulita, anche perché a nessuno interessa quelli che sono i veri protagonisti sfortunati di questa storia, ovvero i migranti. È vero che le leggi del mare sono state scritte per i veri naufraghi, ma quanti ne sono morti comunque nel Mediterraneo?”.

“Sono dei poveri cristi - ha proseguito Capuozzo - e trattarli come merce e terreno di battaglia per i propri schieramenti politici non va bene. Il governo italiano si è mosso in maniera maldestra per dare un segnale che tutto era cambiato, quando su queste questioni bisognerebbe essere cauti e andare forse all’ordine della vicenda, perché questa storia - ha chiosato Capuozzo - parte da lontano”.