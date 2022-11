Tu si que vales, Rudy Zerby massacrato: "Che c*** è questo"?

13 novembre 2022 a

a

a

Scene mai viste a Tu si que vales. Protagonista è Mister Ballon, Riccardo Santinelli, che con un perizoma color carne, va sul palco e chiede ai tre giurati di rompere i palloncini che "indossa". La reazione è sconcertata: "Che caz*o di gioco è questo?", chiede subito Sabrina Ferilli. Il più entusiasta è invece Rudy Zerbi che esclama: "Scoppialo tutto". "Io scoppio volentieri, lo faccio da dietro che è bellissimo", aggiunge. La De Filippi lo fulmina:: "Ma Rudy!". Ormai Zerbi è un fiume in piena e non si ferma.

Mr Ballon invita Zerbi a togliergli gli slip. E lui non si tira certo indietro: il concorrente resta nudo coprendo le parti intime solo con le mani. Zerbi, non contento, sfida l'uomo a togliere le mani a protezione dei gioielli di famiglia. Il concorrente resta completamente nudo. Iil pubblico non apprezza e lo rispedisce a casa. Insomma la performance a luci rosse a quanto pare non ha sedotto il pubblico che ha preferito eliminare Mister Ballon. La performance è piaciuta solo a Rudy Zerbi che mai come in questa occasione è apparso particolarmente coinvolto nella prova di un concorrente. Il tutto davanti allo sguardo basito degli altri giurati. Maria de Filippi in testa.