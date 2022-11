Non è l'Arena, Adinolfi zittisce Luxuria: "Scelgano loro se fare le p***"

14 novembre 2022 a

Nell'ultima puntata di Non è l'Arena, andata in onda su La7, Massimo Giletti ha dedicato l'ultima parte del suo programma, che tratta argomenti hot, a OnlyFans, la piattaforma a pagamento per adulti in cui vengono venduti contenuti erotici e pornografici. Ospiti in studio, Mario Adinolfi, leader e fondatore del Popolo della famiglia, e Vladimir Luxuria, ex parlamentare e transgender più popolare d'Italia. Lo scontro, dunque, è presto detto.

Da una parte c'è Adinolfi, che si schiera in modo critico contro OnlyFans. "Vogliamo una società così?", chiede. "Io non la voglio. Il messaggio che voglio far passare da qui è che questa roba è illegale e va chiusa la piattaforma, punto e basta". Dall'altro lato, invece, Luxuria prova a spostare l'attenzione su altri aspetti. "Sai dove c'è l'ipocrisia? - domanda - Le stesse persone che condannano moralisticamente questo tipo di attività sono le stesse che non vogliono che a scuola si parli di educazione sessuale".

Adinolfi però non ci sta, e si scaglia con tutta l'enfasi possibile. "Ma una volta non puoi ragionare veramente? Questa roba è il male della società. Come fa una società a non dire davanti a una generazione che si prostituisce che tutto questo è odioso?", tuona contro la Luxuria, la quale non esita a replicare. "Si deve cominciare a parlarne nelle scuole, in modo che sia davvero una scelta consapevole, tra adulti e consenzienti. Perché a me non spaventano quelli che vanno a vedere i loro filmati, ma quelli che vanno davanti alle scuole elementari a fare i voyeur", sostiene l'ex parlamentare.

A quel punto Adinolfi è sconcertato e sbotta senza mezzi termini. "Ma sì, facciamo scegliere alle ragazze se fare le putt***. Sapete bene che è un orrore tutto questo e non riuscite a essere intellettualmente onesti, mai, nemmeno davanti al male evidente", conclude infine, forse più rassegnato che altro.