Striscia la Notizia, Luigi Di Maio umiliato: "Dove dobbiamo mandarlo"

Non è solo un programma satirico. Striscia la notizia è anche informazione, seppure irriverente. E infatti, in apertura di puntata c'è sempre, puntuale, una veloce rassegna stampa con i fatti principali del giorno. Nell'ultima puntata, andata in onda venerdì 18 novembre, i due conduttori, Roberto Lipari e Sergio Friscia, non hanno potuto fare a meno di commentare le ultime notizia della politica. Una, in particolare, è divertente già di suo. Stiamo parlando della nomina di Luigi Di Maio da parte dell'Unione Europea come inviato speciale europeo nel Golfo Persico.

A queste parole, annunciate da Friscia, subito fa eco Lipari, che esterrefatto risponde: "Ma davvero?". E Friscia, nonostante la sua faccia parli da sola, spiega: "Contro questa proposta sono insorti Fratelli d'Italia e Lega che non vogliono". "Ma che dite? - tuona prontamente Lipari - Fatelo andare nel Golfo Persico, basta che non sta qua. Ma secondo me pure l'Ue ha detto mandiamolo nel Golfo Persico, abbiamo questa occasione..." Ecco che allora le risate sono assicurate.

Ma al centro del loro sarcasmo non c'è solo l'ex grillino. Anche Matteo Renzi è stato citato dai due presentatori. "Il libro "Il Mostro" di Matteo Renzi, in cui parla ovviamente di se stesso, esce in una edizione aggiornata alla quale sono state aggiunte 75 pagine che - giura Renzi - faranno discutere", annuncia Friscia. "Per il contenuto?" risponde Lipari. "No, per tutta questa carta sprecata", replica il collega. E ancora, "Oggi il Tribunale di Roma ha assolto Silvio Berlusconi e il suo amico musicista Mariano Apicella in uno dei rami del processo Ruby Ter perché il fatto non sussiste", dice Friscia. E Lipari, con grande nonchalance, ironizza: "Per Berlusconi e Apicella resta invece l'imputazione per le canzoni che hanno scritto insieme..."

Qui il video: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/luigi-di-maio-inviato-speciale-europeo-nel-golfo-persico_313023/